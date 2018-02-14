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СБУ разоблачила хакеров, которые планировали атаковать банки

СБУ разоблачила хакеров, которые планировали атаковать банки

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Запорожье хакерскую группировку, участники которой планировали похищать деньги со счетов клиентов банков, в частности государственных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что трое жителей Запорожья собираются осуществить несанкционированное вмешательство в информационные банковские сети для получения доступа к персональным данным клиентов.

“Злоумышленники с использованием специализированного вредоносного программного обеспечения планировали “сломать” системы дистанционного банковского обслуживания”, – говорится в сообщении.

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“Через заражение информационных сетей банков хакеры рассчитывали получить несанкционированный доступ к личным данным клиентов и снять деньги со счетов. Правоохранители зафиксировали попытки хакерской атаки на банковские сети и оперативно установили злоумышленников”, – сообщает пресс-служба.

Как отмечается, в ходе обысков по месту жительства участников группировки сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику с вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации, банковские карты, документацию, которые подтверждают преступные намерения.

“Компьютерное оборудование направлено для проведения соответствующих экспертиз. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия”, – сообщили в СБУ.

По материалам Економічна Правда
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