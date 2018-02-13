В Украине создадут штабы, которые будут контролировать взыскание алиментных долгов

В Украине создадут центральный и региональный штабы, которым поручат контролировать работу государственных исполнителей в части взыскания алиментных долгов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр.

Вместе с тем уже сейчас в Киевской и Запорожской областях приступили к работе мобильные группы контролеров, которые будут разъезжать по украинским городам и инспектировать качество работы исполнительной службы в части «выбивания» долгов с горе-родителей. По словам чиновника, до конца февраля ревизоры должны проинспектировать все регионы страны. В будущем такие вылазки служба будет осуществлять регулярно.

Правда, контролировать мобильные группы будут не самих должников, а органы исполнительной службы. Чтобы те качественно выполняли свою работу. В сообщении отмечается, что инспекторы также будут проводить разъяснительную работу — растолковывать на местах, как именно работает новый закон, усиливающий меры воздействия на неплательщиков алиментов.

Замминистра ожидает, что эти меры позволят существенно улучшить ситуацию с уклонением от уплаты алиментов в Украине.

«Мы обязаны использовать все возможные инструменты и приложить максимум усилий, чтобы заставить недобросовестных должников выполнять свои обязательства перед собственными детьми. Для того, чтобы контролировать процесс выполнения таких решений и помогать исполнителям на местах и создаются региональные штабы и мобильные группы», — отметил Сергей Шкляр.

Справка Finance.ua

С 6 февраля 2018 года в Украине существенно усилили давление на злостных неплательщиков алиментов и запустили открытый реестр должников.