Добыча сланцевой нефти в США в марте вырастет до 6,76 миллиона баррелей за сутки

Добыча сланцевой нефти в США в марте будет расти пятнадцатый месяц подряд, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).
Об этом сообщает Reuters.
“Производство ресурсов сланцевой нефти в США в следующем месяце увеличится на 111000 баррелей за сутки до 6,76 миллиона баррелей в сутки”, – следует из ежемесячного обзора Минэнерго США.
Добыча нефти на крупнейшем нефтяном бассейне США – Permian – в марте вырастет на 75000 баррелей в сутки и составит 3 миллиона баррелей в сутки, производство на месторождении Bakken в Северной Дакоте увеличится на 6800 баррелей за сутки до 1,22 миллиона баррелей за сутки.
Добыча нефти на участке Eagle Ford, как ожидается, вырастет на 18000 баррелей в сутки до 1,3 миллиона баррелей в сутки.
Предполагается, что добыча природного газа в США в марте увеличится двенадцатый месяц подряд до рекордных 64,9 миллиарда кубических футов в сутки, или примерно 1,8 миллиарда кубических метров за сутки.
EIA также прогнозирует рост добычи газа в следующем месяце на всех крупных сланцевых формациях, за исключением Anadarko, штат Оклахома, и Западного Техаса. Основной вклад в прирост добычи внесет блок Appalachia, куда входят формации Marcellus и Utica.
В январе добытчики пробурили 1246 скважин на крупнейших сланцевых месторождениях в США, завершили – 1125. Количество пробуренных, но незавершенных скважин, составляет 7609, следует из обзора.
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