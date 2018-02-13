SpaceX запустит первые спутники для раздачи интернета

SpaceX проведет очередной запуск Falcon 9 с двумя тестовыми спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и 2b.
Об этом сообщает high-tech.fm.
Отмечается, что SpaceX планирует вывести на орбиту сеть из тысяч таких спутников. К 2027 году они должны обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.
Как передает NASA Spaceflight.com, демо-спутники станут первым компонентом разветвленного “созвездия” спутников Starlink.
Согласно бизнес-плану, с 2019 по 2024 годы SpaceX выведет на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета.
Ранее представители компании рассказывали, что “созвездия” расположатся на низкой околоземной орбите на высоте 1110-1350 км – ниже, чем традиционные геостационарные спутники. Благодаря этому задержка при передаче сигнала составит всего 25-35 миллисекунд. При этом у большинства спутниковых провайдеров этот показатель составляет 600 миллисекунд.
Всего SpaceX обещает обеспечить интернетом миллиарды людей, в том числе жителей отдаленных и сельских регионов. Система Starlink будет передавать сигнал непосредственно на станции и терминалы в домах пользователей, для их работы потребуется минимум инфраструктуры.
Это позволит провести интернет в регионы, где раньше доступ к сети отсутствовал. При этом скорость соединения даже в самых отдаленных точках будет доходить до 1 Гбит/сек.
Отмечается, что спутниковый бизнес должен стать главным источником прибыли для SpaceX. Согласно внутренним документам компании, к 2025 году это направление принесет SpaceX доход в размере 30 млрд долларов и операционную прибыль в 15-20 млрд.
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