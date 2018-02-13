Депозиты в банках. Уже почти бесплатно

Шансы вкладчиков заработать на депозитах тают – максимальная доходность вкладов продолжает снижаться. Более всего в последние две недели подешевели сбережения в гривне и в евро.

С момента публикации последнего обзора максимальных ставок по депозитам, доходность по гривневым вкладам снизилась на 1,7%, а по вкладам в евро – на 1,25%. Видимо, банкиров поразило стремительное подорожание евро и непредсказуемое поведение курса единой европейской валюты в последнее время. Они решили перестраховаться и жестко взялись за корректировку ставок.

Прежде чем перейти к обзору, мы рекомендуем ознакомиться с методикой исследования.

В десятке «щедрых» финучреждений, которые предлагали наиболее высокие ставки по годовым гривневым вкладам, произошли небольшие изменения. Банк Форвард, который еще две недели назад уступил свою лидерскую позицию ТАСкомбанку, продолжил снижать ставки. За последние 2 недели гривневые вклады в банке на 12 месяцев подешевели на 1,7%. После этого Форвард выбыл из нашей десятки. Вместо него в перечень самых «щедрых» вошел ВТБ.





Ставки также подкорректировали в ПУМБ. Это финучреждение повысило максимальную доходность своих гривневых вкладов на 12, 9 и 3 месяца.

Укргазбанк также поднял ставки, но только по годовым депозитам. Вклады на другие сроки подешевели.

Доллар

Десятка банков, которые предлагают высокие ставки по годовым долларовым вкладам, не изменилась. Альфа-Банк и Укрсоцбанк снизили максимальные ставки по годовым долларовым вкладам на 0,25%, но остались в нашем списке на прежних позициях – 5-м и 6-м месте соответственно.

Максимальные ставки по долларовым вкладам также снизили Укргазбанк, ПриватБанк и А-Банк. Банк Форвард снизил доходность по сбережениям на 9 и 3 месяца, но увеличил по годовым программам.

Евро

Сбербанк долгое время удерживал титул самого прибыльного банка по годовым вкладам в евро. Но в начале февраля он снизил ставки и переехал на 6-е место в десятке. Лидирующую позицию теперь занимает Мисто Банк.

Укргазбанк, ранее занимавший 8-ю позицию, увеличил доходность по вкладам и переместился на 3 место.

Банк Форвард снизил максимальную ставку по депозитам в евровалюте на 0,75% и съехал с 5-го на 8-е место.

Методика

Депозиты отбирали для сравнения по двум критериям – срок и валюта. Смотрели только на вклады, доступные любому «человеку с улицы». Поэтому в обзоре не участвуют «социальные» вклады – пенсионные, студенческие, детские и т.д.

Для сравнения не имели значения способ и частота выплаты процентов, возможность пополнения/снятия средств, досрочного расторжения депозитного договора и т.д.

Приведенные максимальные ставки включают бонусы за большую сумму вклада, а также за оформление депозита онлайн. Такие надбавки доступны для широкого круга лиц, поэтому они показаны в обзоре.

Приведем пример. Банк Х предлагает клиентам 6 видов гривневых вкладов на 12 месяцев. Из них один пенсионный, еще один – детский. Последние два автоматически исключаются из осмотра. Среди остальных четырех – вклады с выплатой процентов в конце срока и ежемесячно, депозит с возможностью пополнения, а также еще один – дает клиенту право досрочно расторгнуть договор. «Минфин» смотрит и сравнивает ставки по всем этим 4 видам вкладов. Каждый из них предусматривает надбавку 0,5% за размещение депозита на сумму от 500 000 грн. Но только две программы гарантируют бонус 0,5% к стандартной ставке за оформление вклада онлайн. С учетом всех возможных надбавок максимальная ставка – 18% – получается по вкладу с выплатой процентов в конце срока. Именно она и будет указана в таблице.

«Минфин» напоминает, что максимально высокая ставка не гарантирует такую ​​же доходность в конечном итоге, ведь с доходов по банковским вкладам уплачивается налог. В этом году он составляет 18%. Вдобавок к этому государство потребует уплатить 1,5% военного сбора.

Алексей Рябуха

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