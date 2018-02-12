Канадский конькобежец стал первым олимпийским спортсменом, который получил оплату в криптовалюте

Согласно CNN, канадский конькобежец Тед-Ян Блумен, обладатель двух мировых рекордов, подписал спонсорское соглашение с социальной сетью, ориентированной на криптовалюты – onG.social, а также соглашение с компанией, которая работает в области виртуальной реальности – CEEK VR.
По словам его агента, Блумен стал первым среди олимпийских спортсменов, который получает оплату в криптовалюте:
“Блумен открывает новые горизонты для олимпийских спортсменов. Мы с интересом наблюдаем за тем, какое влияние это окажет на спортивный маркетинг в целом”.
Контракт Блумена достаточно простой. В обмен на фиксацию и публикацию своего пребывания на Олимпийских Играх на onG.social, а также помощь CEEK VR в создании среды виртуальной реальности (с возможностью полного погружения) он получает оплату в виде криптовалют.
Основатель и исполнительный директор CEEK VR Мэри Спио видит огромный потенциал в виртуальной реальности спортивной тематики, и, таким образом, счастлив сотрудничеству с Блуменом: “Поддержка Блуменом новейших технологий ярко отражает его стремление ко всему новому. Мы считаем, что виртуальная реальность не просто подходит нашей аудитории, но в конечном итоге будет использоваться для обучения и тренировки спортсменов.”
Стоит отметить, что часть гонорара Блумен получил наличными.
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