Facebook-революция: украинцев заставят по-новому пользоваться соцсетью

После того, как в январе 2018 года Facebook в очередной раз перестроил алгоритмы выведения контента в ленте, пользователи столкнулись с некоторыми проблемами при пользовании соцсетью. По большей части, изменения затронули бизнес-аудиторию, которая продает и рекламирует свою продукцию через эту площадку. Но не миновали сложности и рядовых пользователей.

К примеру, при желании поделиться интересной ссылкой или постом в нескольких группах, Facebook может идентифицировать такие действие как спам и заблокировать на время возможность «делиться». С другой стороны, пользовательскую ленту обещают почистить от мусора. Теперь соцсеть станет более «дружелюбной» — будет меньше постов от бизнес-страниц и рекламы, а приоритет будут отдавать самым комментируемым «живым» публикациям.

Болтовня в приоритете

«Новые алгоритмы будут отдавать предпочтения страницам, последние новости которых пользователи оценили, прокомментировали и «репостнули» без продвижения. Поэтому, чтобы не потерять внимание уже существующей аудитории и с прежним темпом привлекать новую, нужно улучшать качество постов», — заметила в разговоре с UBR.ua SMM-специалист Шопинг-клуба LeBoutique Анастасия Почетная.

Чтобы оставаться на виду у потенциальных клиентов, коммерческим площадкам теперь необходимо увеличивать долю виральных (вынуждающих пользователя кликнуть и «поделиться») постов. Просто интересного контента недостаточно. Необходима реакция самих пользователей: подписчиков нужно вовлекать в диалог, вступать с ними в переписку, интересоваться их мнением. Только так можно обеспечить свое присутствие в их ленте.

Одна из особенностей поведения наших людей в социальных сетях — это желание обсуждать внешний вид публичных людей, модные тренды и делиться полезной информацией с кругом друзей и знакомых. Строить свою контентную стратегию стоит с учетом этих особенностей, говорят эксперты.

Если раньше Facebook давал приоритет в охватах для видео-контента, прямых трансляций и публикаций, которые собирали реакции, сейчас это не работает. Теперь в ленту пользователя будут попадать те публикации, которые «вызовут дискуссии и значимое взаимодействие между пользователями». То есть, с комментариями, обращенными к автору публикации и другим комментирующим.

Не стоит забывать и о продвижениях публикаций за деньги, пусть даже с минимальным бюджетом, советуют эксперты.

Что на самом деле обозначает «лайк» в Facebook

«Новые алгоритмы болезненно ударили по охватам бизнес-страниц. Ведь теперь публикации смогут попасть в ленту только благодаря промо. Практически с первой недели после изменений, все страницы заметили снижение охвата, времени просмотров видео, а также трафика на внешние сайты. Более того, обойти алгоритм практически невозможно», — рассказала UBR.ua руководитель SMM направления рекламного агентства DIEVO Виктория Ляльченко.

Минимум полсотни лайков

Теперь, чтобы рекламная кампания начала работать, потребуется не менее 50 взаимодействий с рекламным объявлением. Поэтому, как говорят эксперты, пришло время брендам усердно поработать над качественными показателями контента, а по количественным — пересмотреть свои цели и приоритеты.

«Выживут те, кто скрупулезно относится к своему контенту: анализирует психологический портрет своей аудитории и гибко реагирует на визуально-коммуникационные тренды. Изменения отфильтруют те бренды, которые планируют запускать разовые краткосрочные кампании с постным инертным контентом, с которым пользователям не захочется взаимодействовать», — подметила в беседе с UBR.ua CEO CF.Digital Ирина Муштина.

Нововведения не на шутку встревожили начинающих предпринимателей, в том числе украинских, которые всерьез задумались о целесообразности использования этой площадки в своей модели коммуникаций с клиентами. Некоторые даже стали посматривать в сторону других популярных онлайн-площадок, где еще можно обойтись бесплатной рекламой.

«Сейчас брендам нужно 80% своего внимания сфокусировать в направлении построения собственной платформы коммуникаций: юзабильный конверсионный сайт, грамотная стратегия email-маркетинга, интересный и качественный контент Telegram-канала, технологичные mobile-приложения. А 20% сил направлять на продвижение в социальных сетях», — добавила Ирина Муштина.

Денис Вергун