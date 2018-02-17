Год с новой минимальной зарплатой: как это повлияло на жизнь украинцев и кто разбогател

Уже год как заработки малооплачиваемых украинцев выросли вдвое: в феврале они получили на руки новую минимальную зарплату — 3200 грн без вычета налогов (2576 грн чистыми). В этом месяце их доходы повысились еще на 16%, так как минзарплата с января выросла до 3723 грн. Эксперты говорят, что на уровень жизни большинства это мало повлияло, так как одновременно поднялись и цены, сообщает “Сегодня”.

“Рост минималки у бюджетников потянул за собой повышение заработков в частном секторе, — говорит HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. — Но вопрос: откуда взялась повышенная зарплата, если не у всех работодателей был экономический зазор, чтобы платить больше? Белые ставки работникам бизнесмены подняли за счет уменьшения своей прибыли, потом постепенно увеличили стоимость конечной продукции, и рост зарплат повлек за собой новый виток цен. У меня нет ощущения, что новые зарплаты улучшили уровень жизни народа, так как далеко не все компании использовали это как стимул к повышению эффективности работы. И сегодня не все готовы повышать заработки дальше”.

Экономист Иван Никитченко также уверен, что рост зарплат, безусловно, оказал влияние на рост цен, но не считает это влияние значительным:

“С одной стороны, рост выплат для бюджетников всегда ведет к инфляции. С другой — из-за роста минзарплаты увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, и он компенсировал ее поднятием цен. Но больше повлияла девальвация гривни, рост цен на нефтепродукты”.

Как разъяснили нам в Минэкономразвития, с 1 января этого года выросли не только минзарплаты, но и должностные оклады бюджетников по Единой тарифной сетке (ЕТС), так как оклад для 1-го разряда ЕТС равен прожминимуму для трудоспособных на 2018 г., а он вырос с 1600 до 1762 грн. Но для 1—11 разрядов (всего их 24) уравниловка осталась, так как их зарплата оказалась ниже минимальной и только с 12-го разряда она выше — 3735 грн.

“Год назад молодые врачи были недовольны, что у них зарплата почти такая же, как у медсестер и санитарок, а ответственности намного больше, потом им начали доплачивать за интенсивность работы, и ситуация понемногу исправилась, — рассказала нам медсестра столичной райбольницы Ирина Дымова. — Но у всех нас начали копиться долги по зарплатам, которые частично погасили перед Новым годом. Сейчас ждем повышенную зарплату за январь, обещают выдать полностью”.