В КГГА озвучили внушительную сумму, которую потратят на модернизацию теплосетей Киева

Система теплоснабжения Киева требует тотальной модернизации, в ближайшие десять лет на ее модернизацию необходимо будет потратить до $1 млрд средств.
Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в в интервью Delo.ua.
“Мы разрабатываем 10-летнюю программу модернизации теплового хозяйства, которая будет включать технико-экономическое обоснование для привлечения внешнего финансирования. По предварительным оценкам, чтобы достичь удовлетворительного технического состояния теплового блока, необходимо около $1 млрд на 10 лет”, – сказал Пантелеев.
Заместитель председателя КГГА убежден, что городской бюджет будет участвовать в модернизации тепловых сетей, принадлежащих общине города и от состояния которых зависит тепло- и водоснабжения.
“Мы также планируем привлекать средства международных финансовых организаций. Хороший опыт в этом плане уже имеют Харьков, Винница и Житомир, которые работают со Всемирным банком”, – добавил чиновник.
Задача этого года – заложить фундамент, разработать программу модернизации сетей.
Напомним, что в апреле 2018 договор с Киевэнерго, которой владеет Ринат Ахметов, завершается, поэтому поставлять тепло и горячую воду киевлянам будет именно КП Киевтеплоэнерго.
КГГА предложила городском совете внести в уставный капитал коммунального предприятия Киевтеплоэнерго 7420000000 грн – чтобы обеспечить переход городских теплосетей в управление города, закупку материалов для ремонтов и внести аванс за природный газ.
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