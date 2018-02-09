Межбанк: доллар к 27,06 понизили продажи экспортеров и отсутствие покупок нерезидентов

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 0,44 коп., на торгах пятницы укрепился на 6,55 коп., оказавшись на уровне 27,0585 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 09 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,08/27,12 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 09.55 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, опустившись к 27,07/27,09, вскоре приостановив коррекцию замерев на цифре 27,07/27,10 UAH/USD по состоянию на 10.21.
До 11.15 Киева, и в это время «американец» не покидал цифру 27,07/27,09 UAH/USD, инициировав с этого часа продолжение коррекции, упав вначале до 27,04/27,07, а спустя 30 минут, на 11.45, до 27,03/27,05 UAH/USD.
Пополудни, к 12.20 темп снижения долларовых цен упал, на этот время «американец» консолидировался на цифре 27,025/27,045, а на обеденный перерыв межбанк ушел около 12.56 на фоне уровня 27,02/27,04 UAH/USD.
После обеда котировки доллара на пустеющем межбанке ограничились расширение спреда до 27,01/27,04 UAH/USD.
Эти цены не изменялись до завершения торгов.
На цифре 27,01/27,04 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 09 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0585 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,0000 / 27,0300
евро – 33,1020/ 33,1360
российский рубль – 0,4636 / 0,4645
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2260 / 1,2261
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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