Киев почистят от лишней рекламы

Власти продолжают бороться с незаконной рекламой, которая наводнила Киев.
По данным КГГА, только за прошлый год убрали 8604 единицы конструкций. Всего же в городе их насчитывается 40 тысяч,
В конце прошлого года с фасада здания по ул. Мишуги, 3-а, работники КП “Киевреклама” убрали 105(!) незаконных вывесок. Многие горожане к демонтажу отнеслись прохладно. “Второй раз уже убирают. Через полгода опять обрастет”, — написал киевлянин Александр Чуперка.
По словам начальника управления по вопросам рекламы КГГА Александра Смирнова, у каждого здания есть собственник, который должен следить за фасадом и не допускать появления незаконной рекламы.
Продолжается борьба и с аляповатыми вывесками ресторанов, банков и магазинов, которыми закрыты большинство старинных зданий в центре Киева.
По его словам, некоторые арендаторы уже выполнили требования и сменили вывески на менее броские. Первые примеры уже можно увидеть на фасадах домов по ул. Сагайдачного, 35 и 24. К слову, замена вывески в среднем стоит от 400 грн до 8 тыс. грн за квадратный метр.
Обещают в мэрии сократить и количество наземных рекламных конструкций — из 6500 останется только 4400. Исчезнут щиты с перекрестков, транспортных развязок и остановок.
“Рекламных конструкций не будет в тех местах, где они опасны для людей”, — говорят в КГГА.
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