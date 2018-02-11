Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек, — ООН

Подразделение Организации Объединенных Наций, которое занимается помощью странам, где наблюдаются проблемы с продовольствием, запросило у доноров 1,06 млрд долларов, — сообщает Центр новостей ООН.
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) надеются, что этой суммы хватит на то, чтобы обеспечить продовольствием более 30 миллионов человек в 26 странах. Среди них — Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен.
«К сожалению, во многих из этих стран, мы одновременно наблюдаем и конфликты, и природные катастрофы — такие, как засуха, и они еще больше усугубляют ситуацию», — заявил представитель ФАО Доминик Буржон.
В первую очередь, помощь будут оказывать тем, кто живет в сельской местности и чья жизнь напрямую зависит от сельского хозяйства. Сотрудники ФАО, в частности, будут предоставлять фермерам семена и сельскохозяйственные инструменты, а также проводить курсы по повышению производства и управлению земельными и водными ресурсами.
Тем людям, которые срочно нуждаются в продовольствии, будут выдавать наличные деньги.
«Хотя в 2017 году нам удалось спасти миллионы жизней, оказав им чрезвычайную гуманитарную помощь, миллионы по-прежнему находятся на грани голодной смерти. Поддерживая производство продуктов питания, восстанавливая сельское хозяйство, мы спасаем людей и предоставляем им возможности для выживания в условиях гуманитарного кризиса», — сказал Буржон.
По данным последнего доклада ООН, число голодающих в течение многих лет сокращалось, однако в последнее время этот показатель вновь начал расти. Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек.
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