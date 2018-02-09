Межбанк: гривна на открытии сессии укрепилась из-за продаж экспортеров

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,08/27,12 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации сжатия гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 38 567,7 млн. грн. к отметке 35 939,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Около 09.52 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,07/27,09 UAH/USD.

Спустя 32 минуты, на 10.24, «американец» растянул спред (27,07/27,10 UAH/USD).

К 11.00 безналичный доллар не покидая отметку 27,07/27,09 UAH/USD, удерживался на месте относительным равновесием спроса и предложения.

Около 11.18 доллар на межбанке все-таки пошел на снижение, оказавшись на указанный час на отметке 27,04/27,07 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,0400 / 27,0700

евро – 33,1564 / 33,1932

российский рубль – 0,4655 / 0,4663

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2272 / 1,2273

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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