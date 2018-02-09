Facebook придумал специальную кнопку для "чистки" плохих комментариев

Facebook приносит своим создателям все больше денег и продолжает обновляться. Теперь, чтобы улучшить коммуникацию в соцсети и отсеять нежелательные комментарии, Facebook начал тестировать кнопку Downvote. Нажимая на нее, пользователи могут подать жалобу на комментарии под постами публичных страниц. По сути Downvote – кнопка для жалоб на комментарии. Новая функция проходит ограниченное тестирование в США, пишет AIN.

В социальной сети объяснили такую функциональность желанием дать пользователям легкий способ сигнализировать Facebook о нежелательных и обманчивых комментариях.

“Мы тестируем не кнопку дизлайка. Мы оцениваем функцию, которая позволяет людям давать нам обратную связь о комментариях к постам публичных страниц. Тестирование пока проходит на небольшой группе пользователей в США”, — сообщил TechCrunch представитель Facebook.

При нажатии на Downvote под комментарием он исчезает, а у пользователя появляется возможность дополнительно сообщить о причинах нежелательности. Для этого можно выбрать из опций “Оскорбительный”, “Обманчивый” и “Не по теме”. В интерфейсе это выглядит так:

Как утверждают в соцсети, это краткосрочный тест, который не влияет на рейтинг комментария, поста или страницы. Новую кнопку видят только 5% Android-пользователей в США, использующих английский язык. Пока у компании нет планов по более расширенному тестированию.

В 2015 году основатель Facebook Марк Цукерберг во время сессии вопросов-ответов говорил: “Мы не хотели просто создать кнопку “дизлайка”, потому что мы не хотим превратить Facebook в форум, где люди повышают и поднимают посты других пользователей. Это не тот вид сообщества, который мы стремимся создать”.