Facebook придумал специальную кнопку для "чистки" плохих комментариев

Facebook приносит своим создателям все больше денег и продолжает обновляться. Теперь, чтобы улучшить коммуникацию в соцсети и отсеять нежелательные комментарии, Facebook начал тестировать кнопку Downvote. Нажимая на нее, пользователи могут подать жалобу на комментарии под постами публичных страниц. По сути Downvote – кнопка для жалоб на комментарии. Новая функция проходит ограниченное тестирование в США, пишет AIN.
В социальной сети объяснили такую функциональность желанием дать пользователям легкий способ сигнализировать Facebook о нежелательных и обманчивых комментариях.
“Мы тестируем не кнопку дизлайка. Мы оцениваем функцию, которая позволяет людям давать нам обратную связь о комментариях к постам публичных страниц. Тестирование пока проходит на небольшой группе пользователей в США”, — сообщил TechCrunch представитель Facebook.
При нажатии на Downvote под комментарием он исчезает, а у пользователя появляется возможность дополнительно сообщить о причинах нежелательности. Для этого можно выбрать из опций “Оскорбительный”, “Обманчивый” и “Не по теме”. В интерфейсе это выглядит так:
Как утверждают в соцсети, это краткосрочный тест, который не влияет на рейтинг комментария, поста или страницы. Новую кнопку видят только 5% Android-пользователей в США, использующих английский язык. Пока у компании нет планов по более расширенному тестированию.
В 2015 году основатель Facebook Марк Цукерберг во время сессии вопросов-ответов говорил: “Мы не хотели просто создать кнопку “дизлайка”, потому что мы не хотим превратить Facebook в форум, где люди повышают и поднимают посты других пользователей. Это не тот вид сообщества, который мы стремимся создать”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Изменили правила приема детей в школу: что ждет украинцевВчера, 09:15 - 4509 14
Стало известно, когда в Киеве откроют 2 новые станции метроВчера, 08:45 - 2751 8
Гройсман призвал остановить введение "тарифов для олигархов"Вчера, 08:15 - 2307 6
Второй обвал на Уолл-стрит: американские компании стремительно дешевеютВчера, 09:00 - 4965 6
Tesla, которую запустил Маск, внесли в каталог спутниковВчера, 22:00 - 189 4
Уже не один: НБУ объяснил пристальное внимание к частным клиентам «Привата»Вчера, 13:00 - 10583 2
Второй обвал на Уолл-стрит: американские компании стремительно дешевеютВчера, 09:00 - 4965 6
Изменили правила приема детей в школу: что ждет украинцевВчера, 09:15 - 4509 14
Работающим украинцам увеличили размер налоговой социальной льготыВчера, 14:00 - 4494 2
Собственник "Эпицентра" покупает еще одну агрокомпаниюВчера, 13:15 - 3604 4
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от ракаВчера, 15:10 - 645 3
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 2648 9
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 2679
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1889 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3978 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка"Обговорення статей
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок