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Минфин готовит переход на полную монетизацию льгот и субсидий

Минфин готовит переход на полную монетизацию льгот и субсидий

Министерство финансов завершило процесс подготовки изменений к постановлению Кабинета министров, предусматривающий полную монетизацию льгот и субсидий по оплате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоз мусора.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В случае принятия постановления, средства на оплату жилкомуслуг будут перечисляться на личный счет получателя субсидии в банковском учреждении либо через отделения почтовой связи “Укрпочты” с 1 апреля 2018 года.

Как сообщалось, 26 апреля 2017 года Кабинет министров принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

В начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги “живыми” деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.

В конце января 2018 года представители ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) призвали правительство в ближайшее время запустить адресную монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения, а также возместить задолженность бюджета по льготам и субсидиям за предыдущие периоды перед ОСМД, что должно позволить объединениям своевременно и в полном объеме оплачивать счета, а также инвестировать средства в энергомодернизацию зданий.

По материалам Економічна Правда
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