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В Луцком политехе изъяли технику для майнинга криптовалют

В Луцком политехе изъяли технику для майнинга криптовалют

В Луцком национальном техническом университете обнаружена и изъята компьютерная техника, флэш-носители и другое оборудование, которое, вероятно, использовалось для майнинга криптовалют.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Как отмечается, оборудование было установлено в одном из помещений учебного заведения.

Сейчас проверяется причастность одного из сотрудников вуза к несанкционированному вмешательству в работу его компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей.

По месту жительства работника также проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что таможенники разоблачили незаконный ввоз на территорию Украины партии устройств для майнинга криптовалют на сумму 13 млн гривен.

По материалам Економічна Правда
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