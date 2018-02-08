В Луцком политехе изъяли технику для майнинга криптовалют

В Луцком национальном техническом университете обнаружена и изъята компьютерная техника, флэш-носители и другое оборудование, которое, вероятно, использовалось для майнинга криптовалют.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Как отмечается, оборудование было установлено в одном из помещений учебного заведения.

Сейчас проверяется причастность одного из сотрудников вуза к несанкционированному вмешательству в работу его компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей.

По месту жительства работника также проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что таможенники разоблачили незаконный ввоз на территорию Украины партии устройств для майнинга криптовалют на сумму 13 млн гривен.