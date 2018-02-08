В Луцком политехе изъяли технику для майнинга криптовалют

В Луцком национальном техническом университете обнаружена и изъята компьютерная техника, флэш-носители и другое оборудование, которое, вероятно, использовалось для майнинга криптовалют.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.
Как отмечается, оборудование было установлено в одном из помещений учебного заведения.
Сейчас проверяется причастность одного из сотрудников вуза к несанкционированному вмешательству в работу его компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей.
По месту жительства работника также проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что таможенники разоблачили незаконный ввоз на территорию Украины партии устройств для майнинга криптовалют на сумму 13 млн гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"Вчера, 16:10 - 1789 35
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 моделиВчера, 09:00 - 6172 9
ПриватБанк заработал 23 млрд грн убыткаВчера, 15:30 - 1597 8
Всемирный банк: криптовалюты похожи на "пирамиды"Вчера, 13:00 - 1808 8
В Луцком политехе изъяли технику для майнинга криптовалютВчера, 20:45 - 896 7
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 моделиВчера, 09:00 - 6172 9
Какие дороги будут ремонтироваться в 2018Вчера, 08:00 - 3032
ФГВФЛ хочет повышения гарантированной суммы возмещения депозитовВчера, 15:00 - 2553 6
Германия заподозрила автопроизводителей в махинациях с автомобилями для УкраиныВчера, 12:45 - 2338 3
Илон Маск рассказал о планах после FalconВчера, 22:00 - 2080 1
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Позавчера, 10:10 - 2086 7
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 2357
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1707 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3616 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 2246
НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок