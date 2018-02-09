В Китае представили экзоскелет нового поколения для военных

Китайская госкорпорация Norinco, производитель бронированной техники и боеприпасов, представила военный экзоскелет второго поколения. Он позволяет солдатам переносить грузы весом до 45 кг. О разработке рассказывает Popular Science.
По сравнению с предыдущей версией, появившейся в 2015 году, новая модель обладает улучшенным аккумулятором и более надежными гидравлическими и пневматическими приводами. Также она легче, что уменьшает нагрузку для солдата и делает экзоскелет идеальным решением для использования в гористой местности. Коэффициент эффективности экзоскелета составляет 5:1, то есть чтобы нести груз определенного веса, нужно приложить в 5 раз меньше усилий.
Производитель утверждает, что снижение веса экзоскелета позволило повысить производительность батареи. Скорость и дальность хода новой модели не сообщаются, но известно, что она выше, чем у первой версии, позволявшей преодолевать 20 км на скорости 4,5 км/ч.
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