Межбанк: доллар удержало равновесие покупок нерезидентов и продажи экспортеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 34,13 коп., на торгах четверга понизился на 0,44 коп., оказавшись на уровне 27,1240 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,10/27,14 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» заметно вырос в цене к 27,20/27,23, но через 30 минут, сменив настроение, просел к 27,15/27,18 UAH/USD на фоне появившихся продаж СКВ.

Коррекция доллара под давлением продавцов продолжалась, и он продолжал терять в цене, оказавшись по состоянию на 11.40 Киева около цифры 27,10/27,13 UAH/USD.

Эти цены были действующими до 12.15, и с этого часа «американец» возобновил падение, просев к 27,06/27,08 UAH/USD.

На обеденный перерыв валютный межбанк ушел около 13.22 на фоне немного растянувших спред цен: 27,05/27,09 UAH/USD, которые не изменялись до 14.40.

С этого часа на опустевшем рынке единичные покупки доллара возобновили его рост, поэтапно подняв его цену до 27,08/27,12 UAH/USD.

Эти цены не изменялись до завершения торгов.

На цифре 27,08/27,12 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,0500 / 27,0900

евро –33,1064 / 33,1527

российский рубль – 0,4666 / 0,4677

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2262 / 1,2263

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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