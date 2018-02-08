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НБУ потребовал доступ к счетам сотрудников медиахолдинга Коломойского

НБУ потребовал доступ к счетам сотрудников медиахолдинга Коломойского

Медиахолдинг 1+1 получил информацию о том, что Национальный банк Украины (НБУ) потребовал раскрыть информацию по банковским счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих холдинга, а также сотрудников независимого продакшена, который производит часть контента для каналов группы.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы холдинга 1+1 медиа, которым владеет олигарх Игорь Коломойский.

По информации холдинга, запрос направлен в адрес руководства Приватбанка.

“Мы крайне встревожены этим документом и желанием Нацбанка получить доступ к банковской тайне нескольких десятков сотрудников 1+1 медиа”, – говорится в заявлении холдинга.

Холдинг рассматривает запрос НБУ “как прямое давление со стороны высшего руководства страны и попытки политического преследования накануне выборов”.

По материалам НВ
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