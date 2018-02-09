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Украина бьет экспортные рекорды: курицу - в Голландию, сахар - в Турцию

Украина бьет экспортные рекорды: курицу - в Голландию, сахар - в Турцию

В январе 2018 года Украина экспортировала 19,7 тыс. т мяса птицы, что в 1,8 раза больше, чем в январе прошлого года. В денежном выражении результат наших аграриев еще значительнее. За проданную в начале этого года курятину они выручили $30,39 млн – на $17,3 млн больше, чем за аналогичный период 2017-го. Такие данные представила Государственная фискальная служба.

Рост экспортных поставок отмечался и у «сахарщиков». В январе они продали за границу 76,3 тыс. т. сладкого продукта на $34,3 млн. Что на 17% больше, чем в первые 30 дней прошлого года.

Крупнейшими покупателями нашего сахара стали Турция, Узбекистан и Ливия. В эти страны сладкого продукта продали суммарно на $23,5 млн. Всего за минувший год Украина поставила на внешние рынки почти 600 тыс. т сахара на сумму $280 млн.

А вот самым большой любительницей украинской птицы стала Голландия – туда в январе отправили 4,81 тыс. т мяса на сумму $7,43 млн. На втором месте оказался Ирак – 3,26 тыс. т на сумму $5,03 млн. Еще 2,44 тыс. т поставили в Словакию, выручив за них $3,77 млн.

По материалам УБР
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