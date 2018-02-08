Все кредиты юрлиц выставят на голландские аукционы

Об этом сообщил директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов физических лиц Тарас Елейко.

«С 1 марта все кредиты юридических лиц пойдут на голландские аукционы, так как мы видим, что они показывают хорошие показатели. Наша главная цель – максимизировать вырученные средства, чтобы рассчитаться с нашими кредиторами», – сказал Тарас Елейко.

Он объяснил, что благодаря «голландским» аукционам продажи значительно выросли.

Если в 2016 году Фонд гарантирования продал активов на 3 млрд грн, в 2017-м – на 5,8 млрд грн, то за январь 2018-го – уже на 1,2 млрд грн.

«Это больше в 2 раза, чем среднемесячно в прошлом году», – отметил Тарас Елейко.

Ранее ФГВФЛ сообщил, что с 1 февраля права требования по всем кредитам физических лиц во всех неплатежеспособных банках выставляются на индивидуальную продажу на голландские аукционы.