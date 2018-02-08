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Неплатежеспособный банк "Юнисон" с сегодняшнего дня продолжает выплаты вкладчикам

Неплатежеспособный банк "Юнисон" с сегодняшнего дня продолжает выплаты вкладчикам

ПАО «Банк «Юнисон» с 8 февраля 2018 года производит выплаты вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился до 7 февраля 2018 года включительно, и продолжает выплаты по договорам, срок действия которых закончился ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«С 8 февраля 2018 ПАО «Банк «Юнисон» производит выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился до 7 февраля 2018 года включительно, а также продолжает выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился раньше, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета)», – говорится в сообщении.

В ФГВФЛ отмечают, что выплаты вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом гарантирования вкладов физических лиц банка с рынка, но не более 200 000 тысяч.

Справка Finance.ua

  • НБУ в апреле 2016 год отнес ПАО Банк Юнисон к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности.
По материалам УКРИНФОРМ
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