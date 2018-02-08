Intel представила мощный «сервер на чипе»

Intel представила мощный и при этом небольшой процессор Xeon D-2100, который позволит увеличить пропускную способность интернета на стороне пользователя. Мощностью всего 60-100 Вт, он легко может использоваться в небольшом офисе, пишет Engadget.
Обычно чипы Intel семейства Xeon располагаются в отдельных серверных комнатах или на «мускулистых» рабочих станциях, вроде нового iMac Pro c какой-то бешеной производительностью. Однако в современном интернете подключенные автомобили, VPN, стриминговое видео и другие технологии нуждаются в более компактной вычислительной мощности.
Для этого Intel и представила новый процессор Xeon D-2100. Этот «сервер на чипе» позволяет использовать возможности Xeon «на передовой» интернета. В идеале, эти процессоры смогут устранить узкие места сети, когда облачные сервисы порой «виснут», так как зависят от очень удаленных серверов.
Xeon D-2100 состоит из 18 ядер, имеет разъемы для подключения четырех портов Ethernet со скоростью 10 Гбит/с и небольшую мощность — всего 60-100 Вт. Иными словами, его можно легко установить в офисе без дополнительных требований, которые обычно предъявляются к большим серверам.
Intel не стала разглашать цены, хотя с уверенностью можно сказать, что вы едва ли будете покупать такой процессор для домашнего использования. И да, он пойдет в комплекте с патчами против Meltdown и Spectre. Так что, новый чип поможет вашему автомобилю не застрять в ожидании данных о пробках, а вам — посмотреть новый сериал одновременно с другими.
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