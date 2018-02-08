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ПриватБанк заработал 23 млрд грн убытка

ПриватБанк заработал 23 млрд грн убытка

ПриватБанк в 2017 году получил убыток в размере 22,966 млрд грн.

Об этом говорится в оборотно-сальдовом балансе банка на 1 января 2018 года.

Суммарный накопленный ПриватБанком убыток вырос до 176,029 млрд грн.

Убыток ПриватБанка вызван превышением его расходов (68,72 млрд грн) над доходами (45,76 млрд грн).

Значительными были процентные доходы (23,57 млрд грн), комиссионные (14,61 млрд грн), другие операционные доходы (5,06 млрд грн).

Процентные расходы ПриватБанка составили 18,91 млрд грн, в частности, физлица заработали на банке 13,26 млрд грн, а НБУ – 2,75 млрд грн.

Административные расходы составили 20,95 млрд грн, из которых на персонал было потрачено только 4,55 млрд грн. Некие “другие расходы” составили 12,2 млрд грн.

В резервы было направлено 20,3 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
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