Всю зарплату на жилье: аренда квартир в Украине оказалась самой дорогой в мире

Украинские города-миллионники возглавили мировой рейтинг соотношения заработной платы и цен на аренду жилья. Украинцы, проживающие в мегаполисах, отдают за квартиру почти все заработанное – 80% от зарплаты, сообщает “Сегодня”.

В Одессе Ольга Китик вместе с сестрой арендует “двушку” за 10 тысяч гривен.

“Даже половина стоимости аренды – это 60% моей зарплаты”, – сетует Ольга.

Во Львове квартиры тоже дорогие. Молодая семья Романчак во Львове вынуждена снимать квартиру. За двухкомнатную без евроремонта и с голыми стенами Олег и Елена отдают почти половину заработка – 4950 грн. Но говорят, что это еще не дорого, ведь в центре города цены значительно выше.

“Большинство риелторов нам говорили: цены выросли из-за того, что стало много айтишников во Львове. Спрос на качественное жилье вырос, потому цены на квартиры в принципе высокие”, – рассказывает Елена.

Именно во Львове и Одессе украинцы отдают более 80% месячного заработка на аренду жилья. При этом в Венгрии, Словакии или Польше, снимая квартиру, люди отдают меньше половины зарплаты. Итальянец Эдуардо де Сильва живет в центре Брюсселя и щеголяет красивым видом из окна. Квартира обходится ему в 550 евро, или почти в 20 тысяч грн. Но это только треть дохода мужчины. В апартаментах две спальни, ванная, кухня и гостиная под крышей.

“Я приехал в Брюссель из Милана, одного из самых дорогих городов. Недвижимость и ее аренда в Милане еще дороже, чем в Брюсселе. Но зарплаты в Брюсселе выше, здесь я трачу на квартиру треть дохода”, – рассказал Эдуардо.

Среди европейских стран дешевле всего снимать жилье в Люксембурге. Там не только удачные варианты, но и в среднем аренда “забирает” лишь треть зарплаты. Елена живет в небольшом городке Леделанж в Люксембурге. Стоимость их квартиры – 1500 евро в месяц, то есть 30% доходов семьи. Сейчас Елена подумывает над тем, чтобы приобрести собственный дом в ипотеку.

“Нет необходимости в первоначальном взносе. Можно взять сразу 100% ипотеку, и мы, конечно, планируем это сделать в ближайшем будущем”, – рассказывает Елена.

А вот украинцам о выгодных условиях ипотеки можно разве что мечтать. Например, если брать рассрочку на 20 лет, то человеку придется заплатить за целых две квартиры. А если просрочить выплаты, то выбраться из долговой ямы сложно. Поэтому единственный выход – собирать накопления, причем в долларах.

Минимум 7000 долларов нужно на первый взнос. Если человек будет откладывать по 100 долларов – это будет 70 месяцев. Таким образом, собирать на то, чтобы взять однокомнатную квартиру в ипотеку, придется шесть лет. А вот с минимальной зарплаты, подсчитывают эксперты, откладывать придется всю жизнь.