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Почти 20% владельцев криптовалют покупали их в кредит - Bloomberg

Почти 20% владельцев криптовалют покупали их в кредит - Bloomberg

Почти 20% владельцев криптовалюты брали деньги в долг, чтобы купить биткоины или другую криптовалюту.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса, проведенного CoinDesk.

В опросе приняли участие более 3000 человек. Больше половины из них заявили, что уже выплатили долг.

Как отмечает издание, именно рост использования кредитных средств стал одной из причин, по которым банки запретили покупку криптовалюты по кредитным картам.

Стоит добавить, американские финансовые холдинги Bank of America и JPMorgan Chase стали отклонять платежи за криптовалюту, которые осуществляются с помощью их кредитных карт.

После этого британская банковская группа Lloyds Banking Group также запретила клиентам покупать криптовалюту за кредитные средства.

По материалам Економічна Правда
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