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В рамках монетизации субсидий потребителям перечислено более 9 млрд гривен, - Минфин

В рамках монетизации субсидий потребителям перечислено более 9 млрд гривен, - Минфин

Государственное казначейство по состоянию на 7 февраля перечислило на счета управляющих компаний – ОСМД и ЖСК – 50% долга по льготам за 2017 год. Общая сумма составила 325,6 млн грн.

“Остальным ОСМД и ЖСК для получения средств необходимо активизировать работу с территориальными управлениями социальной защиты населения”, – подчеркивают в Минфине.

В то же время, по информации столичных управлений соцзащиты, долги перед ОСМД, имеющими собственные котельные, все еще не погашены.

Отметим, в конце января управления социальной защиты начали рассылать ОСМД и ЖСК письма с требованием незамедлительно открыть в Казначействе счета со спецрежимом использования отдельно по каждому виду услуг ЖКХ. По решению Минфина, на эти счета планировалось возмещать субсидии и льготы исключительно для оплаты энергоносителей и воды. При практической реализации такого сценария ОСМД и ЖСК с большим процентом льготников и субсидиантов не смогли бы выплачивать зарплаты своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты.

По материалам Сегодня
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