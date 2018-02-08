ЕБРР выступил за стимулирующие тарифы для облэнерго для ускорения приватизации

Введение в Украине стимулирующих тарифов – так называемого RAB-регулирования – позволит повысить привлекательность госпакетов акций облэнерго, планируемых к приватизации в 2018 году.

Такое мнение высказала заместитель директора представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Марина Петров, сообщает портал Энергореформа.

“RAB-регулирование является однозначно прогрессивной методикой установления тарифа и, более того, в рамках приватизации активов в энергетическом секторе мы всегда поддерживали идею, что RAB-регулирование сделает эти активы более привлекательными”, – отметила представитель ЕБРР.

Вместе с тем Петров отметила, что это обязательное, но не единственное условие для проведения успешной приватизации энергоактивов. Среди других условий – правильная организация конкурса и открытый диалог с инвесторами.

На вопрос об оценке методики RAB-регулирования, предложенной НКРЭКУ, представитель ЕБРР напомнила, что в мире существуют разные подходы как к ставкам нормы доходности, так и к оценке активов энергокомпаний.

“Стратегически переход на RAB-регулирование однозначно нужен, но потому, что не было уделено достаточно внимания популяризации этого подхода к установлению тарифов на стадии его подготовки, возникает недоверие и дискуссии уже после одобрения новой методологии”, – сказала Петров.

Представитель ЕБРР выразила обеспокоенность тем фактом, что ряд компаний могут быть не готовы к быстрому переходу на стимулирующее регулирование из-за отсутствия разработанных инвестиционных проектов и неготовность осваивать большие объемы средств, которые будут поступать от тарифа.

“Не секрет, что в течение долгих лет в энергетический сектор укладывалось недостаточно средств и у многих на сегодняшний день отсутствуют качественно подготовлены инвестиционные программы”, – пояснила Петров.

Справка finance.ua:

RAB -регулирования (Regulatory Asset Base) – это система долгосрочного тарифообразования, которая широко применяется в Европе уже более 20 лет.

Задача RAB -регулирования заключается в привлечении инвестиций в развитие и модернизацию электросетей.