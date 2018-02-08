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Американская Oracle усилила санкции против нефтегазового сектора РФ

Американская Oracle усилила санкции против нефтегазового сектора РФ

Американская корпорация Oracle ужесточила условия предоставления своих продуктов (программного обеспечения) и услуг для российских клиентов, работающих в нефтегазовом секторе, и включенных в санкционный список США, пишет “Коммерсант” со ссылкой на письмо компании от 12 января текущего года.

Oracle является вторым в мире после компании Microsoft крупнейшим производителем программного обеспечения для компаний и крупным поставщиком серверного оборудования.

Корпорация предупредила клиентов из числа российского бизнеса о соблюдении новых санкционных требований властей США, которые направлены на заказчиков нефтегазового сектора российской экономики.

Речь идет о запрете на предоставление, экспорт либо реэкспорт товаров, услуг и технологий в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи и сланцевых проектов, которые имеют потенциал нефтедобычи в случае, если в них вовлечены лица или лицо, подпадающее под действие директивы №4.

Справка Finance.ua

  • 26 января США расширили список лиц и организаций России, а также оккупированных территорий Украины, на которых распространяются санкции.
По материалам Зеркало Недели
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