В США разоблачили основанную украинцем сеть киберпреступников

Правоохранительные органы США прекратили деятельность созданной украинцем сети киберпреступников Infraud.
Об этом 7 февраля сообщили в Минюсте США.
Американское ведомство отмечает, что эту группировку в 2010 году создал украинец Святослав Бондаренко.
Группа киберпреступников действовала под лозунгом “In Fraud We Trust” (“Мы верим в мошенничество” – ред).
Сообщается, что злоумышленники создали разветвленную и хорошо организованную сеть, которая незаконным путем получала личные данные интернет-пользователей, в том числе те, которые предоставляли доступ к банковским и электронным счетам.
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Следователи считают, что члены группировки пытались получить данные о 4,3 миллиона кредитных карт и банковских счетов.
“За время существования сети преступники нанесли своими действиями ущерб на более 530 миллионов долларов”, – говорится в заявлении Минюста США.
Сейчас следователи считают причастными к преступной группировке 36 человек.
13 членов кибербанды уже арестовали. Аресты проводились в США, Австралии, Великобритании, Италии, Франции, Косово, Сербии и Албании.
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