Хорошие платят за плохих: что ждет рынок кредитования

После устранения с рынка токсичных банков и стабилизации экономики должно было восстановиться кредитование, но этого не произошло. Потребительские займы дорогие, ипотечные — недостижимы. На уступки со стороны банков могут рассчитывать только давние клиенты, остальным эксперты советуют ждать снижения учетной ставки НБУ.

Очистка банковской системы Украины и макроэкономическая стабилизация должны были стать залогом эффективного функционирования денежно-кредитной системы, в частности, восстановления качественного кредитования по доступным ставкам.

Однако не сложилось. Восстановление кредитования, которое регулятор не раз называл приоритетом, происходит, однако его качество остается сомнительным.

Драйвером восстановления кредитования стало потребительское кредитование, однако стоимость займов там иногда достигает 130% годовых. Впрочем, несмотря на такие высокие ставки, оно будет оставаться самым популярным кредитным продуктом среди семей и в 2018 году.

Дорогой драйвер

Несмотря на тезисы об экономическом росте, кредитование в Украине восстанавливается медленно. Большинство банков в 2017 году приоритетным направлением инвестиций выбирало безрисковые финансовые инструменты — депозитные сертификаты НБУ или ОВГЗ.

На фоне последнего повышения учетной ставки НБУ этот тренд, очевидно, будет сохраняться и в 2018 году. Исключением могут быть только госбанки, где процессы до сих пор трудно назвать рыночными. Впрочем, в последнем отчете о финансовой стабильности НБУ констатировал, что после трехлетней паузы кредитование постепенно становится на ноги.

“Восстановление стартовало с розничного сегмента. Банки наращивают портфели кредитов физическим лицам, прежде всего, потребительских”, — пишет НБУ. В среднем банки занимали по 2 млрд грн в месяц. Похожая тенденция будет и в 2018 году.

Впрочем, ипотека и автомобильное кредитование все еще дорогие. Если летом, когда учетная ставка НБУ составляла 12,5%, ипотечный кредит можно было взять под 20% годовых, что для этого продукта не так уж и мало, то после существенного повышения ставки займы еще больше подорожали и остаются малодоступными.

Другое дело — cash-кредиты, именно они пользуются наибольшим спросом.

“Самый большой спрос — на беззалоговые cash-кредиты. Cash-кредитование выходит за рамки привычных займов на небольшие суммы на покупку бытовой техники и начинает конкурировать с залоговыми кредитами”, — говорит директор департамента маркетинга и развития розничного бизнеса Аккордбанка Александр Седов.

Роста рынка потребительских кредитов в 2018 году ожидают 67% опрошенных Нацбанком участников рынка. Более того, ряд банков даже сказали, что смягчат стандарты выдачи займов из-за усиления конкуренции.

В Нацбанке в этом особой проблемы не видят, поскольку закредитованность семей в Украине самая низкая в Европе. Впрочем, это не удивительно, ведь ставки по потребительским кредитам столь высоки, что большая закредитованность рано или поздно обязательно приведет к банкротству львиной доли заемщиков в этом сегменте.

Какими будут ставки

На более приемлемые условия кредитования могут рассчитывать граждане, которые имеют официальную работу. Ставки зависят от конкретного кредитного продукта. Банки часто имеют партнерские программы с вполне приемлемыми ставками.

“Тот, кто платит налоги, получает более выгодные кредиты. Официальное трудоустройство является одним из определяющих факторов при предоставлении банком ссуды. Мы постоянно ищем достойного клиента, чтобы предложить ему соответствующий кредитный продукт”, — говорит член правления “ОТП банка” Владимир Мудрый.

По его словам, одной из формул являются партнерские кредитные программы. По стандартным кредитам в точке продажи ставка будет в диапазоне от 0,01% до 36% годовых в зависимости от программы, товара и партнерской торговой сети.

Впрочем, если клиенту нужны наличные, то ставки будут стартовать с 40% годовых. За такой кредит нужно будет заплатить до 100% годовых.

“Клиент может воспользоваться и кредитом наличными, но это самый дорогой вид займа. Максимальная сумма такого кредита — 300 тыс. грн, а эффективная процентная ставка — от 42% годовых в зависимости от срока и суммы. Здесь для банка важным фактором является социальный статус и кредитная история клиента”, — говорит банкир.

Похожие процентные ставки — в другом банке с иностранным капиталом. “Идея банк” предлагает кредиты гражданам по ставкам от 48% до 67% годовых. Ставка зависит от клиента. Если он у нас обслуживается, то может рассчитывать на более лояльные условия”, — говорит член правления учреждения Владимир Малый.

По словам опрошенных банкиров, когда клиенту нужна наличность, он смотрит не столько на процентную ставку, сколько на платеж, который ему нужно будет делать ежемесячно. Большинство банкиров прямо не ответили на вопрос, сколько таких займов, выданных после 2015 года, не обслуживается.

Впрочем, на условиях анонимности один из участников рынка рассказал, что у его банка при формировании процентной ставки по cash-кредитам, которая в среднем составляет 80% годовых, сразу включают 20% дефолтов. То есть каждый пятый такой кредит не будет обслуживаться. Получается, что хорошие заемщики платят за плохих.

Без надежды на изменения

Большинство банкиров единодушны: значительных изменений в сегменте ждать не следует.

“На фоне роста учетной ставки нет предпосылок для снижения стоимости депозитов и cash-кредитования. Это, как и раньше, высокорисковое направление кредитования, и эти риски закладываются в стоимость займов.

Можно говорить о специальных условиях для клиентов с хорошей кредитной историей. Им банки будут предлагать более лояльные условия на следующий кредит: уменьшение стоимости займа, увеличение его суммы и срока”, — говорит Седов.

“Кардинального удешевления ресурсов не будет. Вместе с незначительным нисходящим трендом ставок по депозитам ставки по кредитам постепенно снижались. Однако о реальном снижении ставок и запуске ипотеки можно будет говорить только тогда, когда учетная ставка НБУ опустится ниже 10%”, — убежден Мудрый.

Александр Мойсеенко