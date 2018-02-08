Tesla сообщила о самых больших квартальных убытках

Американский производитель электрокаров Tesla в среду отчитался о самых больших квартальных убытках в истории компании, сообщает Прайм со ссылкой на корпоративную отчетность.

Журнал отмечает, что по итогам четвертого квартала 2017 года потери компании составили 675 миллионов долларов. Общий дефицит за год – 1,96 миллиарда долларов.

Как прокомментировал ситуацию финансовый директор Tesla Дипак Ахуджи, в новом 2018 году компания рассчитывает на рост операционного дохода до устойчиво положительного уровня. Напомним, что ранее глава и основной владелец сразу двух американских технологических компаний – космической SpaceX и автомобильной Tesla – Илон Маск опубликовал фото красного электрокара Tesla Roadster из космоса.