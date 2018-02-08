Цены на нефть сократили темпы снижения после падения на 3% на данных по добыче в США

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько снижаются, при этом днем в среду падение стоимости сырья достигало 2-3%, что было вызвано данными о значительном росте добычи в США за прошлую неделю.
По состоянию на 6.41 по Киеву стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35%, до 65,28 доллара за баррель, в среду падение достигало 2%. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,52%, до 61,47 доллара за баррель, при этом в ходе торгов среды нефть WTI дешевела более, чем на 3%, после статистики от минэнерго США.
“Что удивило больше всего, так это значительный рост добычи нефти (в США – ред.) – до 10,25 миллиона баррелей в день, что значительно выше показателя прошлой недели в 9,92 миллиона. Очевидно, данные указывают на несбалансированный рынок, и в ответ цены на нефть заметно снизились”, – цитирует агентство Рейтер слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).
Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти в стране по итогам прошлой недели выросла на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до 10,251 миллиона баррелей в сутки. При этом коммерческие запасы нефти увеличились на 1,9 миллиона баррелей, до 420,3 миллиона баррелей при прогнозе роста в 3,2 миллиона.
В среду американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила о росте числа буровых установок за месяц в мире на 4%, или 86 единиц, их общее число составило в январе текущего года 2,175 тысячи штук. За месяц в США их количество выросло на 7 единиц, или на 0,7% – до 937 штук.
Инвесторы также обратили внимание на сообщения о том, что трубопровод Forties в Северном море был закрыт в среду. Закрытие нефтепровода в связи с поломкой в середине декабря прошлого года поддерживало нефтяные цены.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На создание телемедицины в Украине пойдут миллиарды – ПорошенкоВчера, 21:15 - 998 39
В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в КрымуВчера, 15:00 - 2301 24
Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с проблемами – BloombergВчера, 15:15 - 3002 16
В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогнозВчера, 19:00 - 3413 11
Ольга Решетник: Глобальная деоффшоризация. Готов ли украинский бизнес?Вчера, 16:35 - 779 9
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 модели5 ч. назад - 3548 5
В Украине подскочат цены на бензин: НБУ озвучил прогнозВчера, 19:00 - 3413 11
Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с проблемами – BloombergВчера, 15:15 - 3002 16
Какие дороги будут ремонтироваться в 20186 ч. назад - 2663
В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в КрымуВчера, 15:00 - 2301 24
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Вчера, 10:10 - 1706 2
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)Позавчера, 15:10 - 2156
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1606 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3404 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 2092
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Омелян розповів, як прискорити прихід Ryanair до УкраїниОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості