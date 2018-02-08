Apple планирует выдавать кредиты на новые iPhone - WSJ

Компания Apple и банк Goldman Sachs ведут переговоры о сотрудничестве.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что банк планирует выдавать кредиты покупателям техники Apple.
Как отмечает издание, это поможет клиентам сэкономить. Кредит от Goldman Sachs должен оказаться выгоднее, чем, например, займ по кредитной карте.
В случае успешной сделки Goldman Sachs может улучшить положение своего нового банка Marcus. Процентная ставка по кредиткам Marcus составляет около 12%, а в среднем ставка по картам может достигать 20% и выше.
Представители обеих компаний отказались от комментариев.
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