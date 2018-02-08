Mercedes выпустит электрическую модель популярного фургона

Новый eSprinter поступит в продажу в 2019 году и будет первой полностью подключенной моделью в своем сегменте. По словам представителей Mercedes, в эксплуатации фургон будет не дешевле дизельных аналогов, но его стоит приобрести ради заботы об окружающей среде.

Mercedes-Benz анонсировал электрическую модель фургона Sprinter, который очень популярен среди европейских коммунальных предприятий и компаний, занимающихся доставкой. Деталей о том, каким будет eSprinter, пока нет. Предполагается, что Mercedes будет предлагать фургоны в самых различных комплектациях, в зависимости от нужд каждой организации. Известно, что это будет «городская модель», не рассчитанная на дальние переезды.

В эксплуатации электрические фургоны будут стоить примерно столько же, сколько дизельные. По словам Mercedes, они создают eSprinter исключительно ради заботы об окружающей среде, а не для того, чтобы организации могли экономить на горючем. Однако, в некоторых случаях электрический Sprinter обойдется дешевле дизельных аналогов: его заряда хватит на полный рабочий день в Лондоне, но при этом не нужно будет платить налог на ДВС.

К тому же, eSprinter будет полностью подключенной моделью. Им можно будет удаленно управлять с помощью смартфона. Допустим, включить подогрев, пока вы катаетесь на лыжах, чтобы по возвращении вернуться в теплый фургон.