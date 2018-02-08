Mercedes выпустит электрическую модель популярного фургона

Новый eSprinter поступит в продажу в 2019 году и будет первой полностью подключенной моделью в своем сегменте. По словам представителей Mercedes, в эксплуатации фургон будет не дешевле дизельных аналогов, но его стоит приобрести ради заботы об окружающей среде.
Mercedes-Benz анонсировал электрическую модель фургона Sprinter, который очень популярен среди европейских коммунальных предприятий и компаний, занимающихся доставкой. Деталей о том, каким будет eSprinter, пока нет. Предполагается, что Mercedes будет предлагать фургоны в самых различных комплектациях, в зависимости от нужд каждой организации. Известно, что это будет «городская модель», не рассчитанная на дальние переезды.
В эксплуатации электрические фургоны будут стоить примерно столько же, сколько дизельные. По словам Mercedes, они создают eSprinter исключительно ради заботы об окружающей среде, а не для того, чтобы организации могли экономить на горючем. Однако, в некоторых случаях электрический Sprinter обойдется дешевле дизельных аналогов: его заряда хватит на полный рабочий день в Лондоне, но при этом не нужно будет платить налог на ДВС.
К тому же, eSprinter будет полностью подключенной моделью. Им можно будет удаленно управлять с помощью смартфона. Допустим, включить подогрев, пока вы катаетесь на лыжах, чтобы по возвращении вернуться в теплый фургон.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине следует менять модель экономики – ГройсманВчера, 13:15 - 2401 40
НБУ назвал главные препятствия для кредитованияВчера, 11:00 - 1854 21
Фигуранты "кремлевского списка" столкнулись с проблемами – BloombergВчера, 15:15 - 2112 16
В Раде рассказали, сколько газа украла Россия в КрымуВчера, 15:00 - 1592 15
Bitcoin за сутки подорожал на 19,32%Вчера, 10:30 - 2671 11
Hyundai представила первый в мире полностью автономный водородный кроссовер (фото)Вчера, 05:00 - 4514
Межбанк: доллар уронили продажи экспортеров и саботаж покупателей СКВВчера, 11:30 - 2866 3
Несколько небольших банков покинут рынок - НБУВчера, 12:00 - 2793
Bitcoin за сутки подорожал на 19,32%Вчера, 10:30 - 2671 11
Украине следует менять модель экономики – ГройсманВчера, 13:15 - 2401 40
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Вчера, 10:10 - 1242 2
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)Позавчера, 15:10 - 1927
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1470 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3133 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 1934
Україні слід змінювати модель економіки – ГройсманОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок