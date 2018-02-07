Китайский стартап испытал пассажирский квадрокоптер (видео)

Китайская компания Ehang опубликовала видеоролик с испытаниями пассажирского квадрокоптера Ehang 184. Стартап уже провел более 1000 полетов, причем с людьми на борту, а также успел протестировать аппарат в условиях плохой освещенности и тумана. В ближайшие годы компания планирует использовать квадрокоптер в качестве аэротакси в крупных городах.

Китайский стартап Ehang провел успешную серию испытаний пассажирского квадрокоптера Ehang 184. На видеоролике, опубликованном компанией, можно увидеть, как он совершает полеты в разных погодных условиях и на разной высоте.

По словам представителей Ehang, за последние месяцы дрон совершил более 1000 тестовых полетов, причем даже с пассажирами на борту. Электрический квадрокоптер поднимался на высоту 300 метров, транспортировал грузы массой 230 килограмм, совершал полет по заданному маршруту протяженностью 15 км, а также развивал скорость до 130 км/ч. Испытания Ehang 184 проходили в условиях густого тумана, сильной жары и мощных порывах ветра.

В полетах принимали участие до двух пассажиров, один из которых выполнял функции пилота. Как отмечает Verge, Ehang в дальнейшем будет совершать полеты на автопилоте. Перед вылетом достаточно будет указать координаты пункта назначения. В компании уверяют, что квадрокоптер уже сейчас способен летать в автономном режиме, а также самостоятельно приземляться и распознавать препятствия.

Стартап планирует использовать квадрокоптеры для транспортировки пассажиров в крупных городах. В феврале Ehang продемонстрирует возможности своих авиатакси на World Government Summit в Дубае. Также компания получила лицензию на испытания Ehang 184 в штате Невада, США.