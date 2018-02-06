В Украине заработает реестр электронных больничных листов

Предполагается, что существующую систему выдачи листов временной потери трудоспособности заменит электронный реестр. По мнению чиновников, данное нововведение позволит уйти от коррупционной составляющей и махинаций.
В реестр смогут зайти сотрудники медицинских учреждений, работодатели, застрахованные лица и представители фондов. Доступ будет предоставляться в пределах полномочий. Такую информацию предоставила пресс-служба Фонда социального страхования.
На сегодняшний день разработана концепция проекта, реестр будет запускаться не ранее середины лета. Согласно имеющейся информации врач будет открывать больничный лист пациенту с любого электронного устройства. Идентификация пользователя будет происходить аналогично идентификации личности в «Приват-24». Открытие будет осуществляется по факту постановки диагноза и принятия врачом решения о необходимости лечения пациента в домашних условиях или в условиях стационара.
В реестре можно будет увидеть дату и время открытия документа, данные врача, учреждения здравоохранения и диагноз. Врач подтверждает все действия с помощью электронной подписи. С этого момента документ виден всем участникам – пациенту, его работодателю, сотрудникам Фонда. Все данные будут проверятся системой на соответствие реестру страхователей.
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