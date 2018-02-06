Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1689 0

Омелян рассказал подробности 7-миллиардного китайского кредита

Омелян рассказал подробности 7-миллиардного китайского кредита

Украина сейчас ведет переговоры с китайской стороной по привлечению 7 миллиардов долларов для реализации ряда инфраструктурных проектов.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил во время пресс-конференции во вторник.

“В ходе заседания украинско-китайской комиссии, которое состоялось в декабре прошлого года, обсуждалась возможность привлечения китайских то ли кредитов, то ли инвестиций в размере ориентировочно 7 млрд долларов”, – сказал министр.

“Действительно, эта цифра прозвучала. В то же время, перечень объектов с нашей стороны по линии инфраструктуры сформирован, мы находимся в переговорном процессе с китайской стороной”, – заявил Омелян.

Читайте также: На восстановление инфраструктуры Украины требуется 50 миллионов евро – МИУ

Он также сообщил, что летом текущего года состоится его визит в Китай, где планируется более детально обсудить этот проект с китайскими партнерами.

“Есть масса интересных направлений. Это сотрудничество по линии Укрзализныци по изготовлению локомотивов, концессионные дороги и мосты, морские порты, потому что они серьезно рассматривают Украину как часть экономического Шелкового пояса”, – сказал министр.

“При этом мы должны стратегически определиться, в каком формате мы сотрудничаем и какова стоимость этого проекта”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018