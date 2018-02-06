Омелян рассказал подробности 7-миллиардного китайского кредита

Украина сейчас ведет переговоры с китайской стороной по привлечению 7 миллиардов долларов для реализации ряда инфраструктурных проектов.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил во время пресс-конференции во вторник.

“В ходе заседания украинско-китайской комиссии, которое состоялось в декабре прошлого года, обсуждалась возможность привлечения китайских то ли кредитов, то ли инвестиций в размере ориентировочно 7 млрд долларов”, – сказал министр.

“Действительно, эта цифра прозвучала. В то же время, перечень объектов с нашей стороны по линии инфраструктуры сформирован, мы находимся в переговорном процессе с китайской стороной”, – заявил Омелян.

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Он также сообщил, что летом текущего года состоится его визит в Китай, где планируется более детально обсудить этот проект с китайскими партнерами.

“Есть масса интересных направлений. Это сотрудничество по линии Укрзализныци по изготовлению локомотивов, концессионные дороги и мосты, морские порты, потому что они серьезно рассматривают Украину как часть экономического Шелкового пояса”, – сказал министр.

“При этом мы должны стратегически определиться, в каком формате мы сотрудничаем и какова стоимость этого проекта”, – добавил он.