Омелян рассказал подробности 7-миллиардного китайского кредита

Украина сейчас ведет переговоры с китайской стороной по привлечению 7 миллиардов долларов для реализации ряда инфраструктурных проектов.
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил во время пресс-конференции во вторник.
“В ходе заседания украинско-китайской комиссии, которое состоялось в декабре прошлого года, обсуждалась возможность привлечения китайских то ли кредитов, то ли инвестиций в размере ориентировочно 7 млрд долларов”, – сказал министр.
“Действительно, эта цифра прозвучала. В то же время, перечень объектов с нашей стороны по линии инфраструктуры сформирован, мы находимся в переговорном процессе с китайской стороной”, – заявил Омелян.
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Он также сообщил, что летом текущего года состоится его визит в Китай, где планируется более детально обсудить этот проект с китайскими партнерами.
“Есть масса интересных направлений. Это сотрудничество по линии Укрзализныци по изготовлению локомотивов, концессионные дороги и мосты, морские порты, потому что они серьезно рассматривают Украину как часть экономического Шелкового пояса”, – сказал министр.
“При этом мы должны стратегически определиться, в каком формате мы сотрудничаем и какова стоимость этого проекта”, – добавил он.
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