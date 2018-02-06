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Украинцы активно продают валюту

Украинцы активно продают валюту

За первый месяц нового года чистая продажа валюты населением превысила покупку. В частности, украинцы продали 837,3 млн долларов и купили 580 млн долларов.

В январе украинцы продали наличной валюты на 257,3 млн долларов больше, чем купили. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Как отмечается, на наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В январе население продало 837,3 млн долларов и купило 580 млн долларов.

Напомним, в прошлом году украинцы также в основном продавали валюту.

По материалам Корреспондент.net
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