Amazon, Facebook и Google потеряли более 90 миллиардов долларов капитализации

Капитализация крупнейших технологических компаний Facebook, Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Netflix сократилась на 90,7 миллиардов долларов на фоне общего падения американского рынка.

Об этом сообщает CNBC.

На закрытии торгов акции Facebook, Amazon, Alphabet и Netflix показали падение в диапазоне от 2,8 до 5,1%.

Больше всего в капитализации потерял холдинг Alphabet – 39,5 млрд долларов.

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