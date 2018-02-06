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Amazon, Facebook и Google потеряли более 90 миллиардов долларов капитализации

Amazon, Facebook и Google потеряли более 90 миллиардов долларов капитализации

Капитализация крупнейших технологических компаний Facebook, Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Netflix сократилась на 90,7 миллиардов долларов на фоне общего падения американского рынка.

Об этом сообщает CNBC.

На закрытии торгов акции Facebook, Amazon, Alphabet и Netflix показали падение в диапазоне от 2,8 до 5,1%.

Больше всего в капитализации потерял холдинг Alphabet – 39,5 млрд долларов.

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По материалам Економічна Правда
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