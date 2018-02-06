Межбанк: гривна существенно укрепилась из-за ухода нерезидентов на рынок ОВГЗ

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,70/27,73 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего в понедельник сжатия гривневой ликвидности. Об этом свидетельствовали подскочившие с уровня 41 243,6 млн. грн. к отметке 49 305,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.05, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно понизился в цене, составив 27,65/27,68 UAH/USD.

Спустя 3 минуты «американец» провалился до 27,52/27,55 UAH/USD.

По состоянию на 10.35 падение курса безналичного «американца» приостановилось на цифре 27,50/27,55 UAH/USD.

Около 11.00 котировки доллара на межбанке, возобновив снижение, оказались на отметке 27,43/27,45 UAH/USD. Регулятор выкупил $10,0 млн по 27,51 UAH/USD и покинул рынок, сообщил источник.

К 11.08 Киева безналичный доллар, остановив коррекцию, обосновался на уровне 27,44/27,46 UAH/USD. Регулятор вернулся на рынок и скупил лишний доллар по 27,46 UAH/USD, отметил собеседник.

По состоянию на 11.26, прекратив снижение, доллар на межбанке отскочил к 27,46/27,48 UAH/USD, как следствие второго выхода регулятора на рынок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,4600 / 27,4900

евро – 34,0641 / 34,1013

российский рубль – 0,4802 / 0,4813

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2407 / 1,2408

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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