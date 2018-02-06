Устав от «экспертов» в недвижимости, которые часто не обладают полной информацией и не являются специалистами, мы, девелоперская компания Kanzas Real Estate совместно с проектом ЖК Престиж Холл , опираясь на свой многолетний опыт продолжаем информационно-образовательный проект в сфере недвижимости!

Квартира без сантехники: небрежность застройщика или норма?

Приобретение жилой недвижимости требует от инвестора хотя бы минимальной осведомленности в соответствующей терминологии. Например, следует понимать, что такое «базовая комплектация» и нюансы при осмотре и приемке квартиры в новостройке является принципиально важными для инвестора.

Понятно, что Государственные строительные нормы (ГСН) предусматривают базовую комплектацию и минимальную отделку новостройки. Но эти правила весьма общие, определяют ключевые моменты и дают застройщику достаточно оперативный простор. Поэтому практически каждый застройщик, хотя и придерживается ГСН (если хочет, чтобы объект был принят в эксплуатацию), однако может варьировать определенные параметры по своему усмотрению.

ЧТО ПОНИМАТЬ ПОД ОТДЕЛКОЙ КВАРТИРЫ

В зависимости от стоимости квадратного метра и класса жилья, застройщики понимают отделки по-разному. Термин отделки – крайне неформализованный, не имеет четкого определения.

Под отделкой в квартире эконом-класса в большинстве случаев имеется в виду минимальная электропроводка и штукатурка. На качество отделочных работ тоже не стоит рассчитывать. Поэтому термин «жилье с отделкой» специалисты рекомендуют понимать так: в квартире можно прожить определенное время, но вскоре интерьер придется менять.

С квартирами высших классов комфортности ситуация иная. Там наличие ряда параметров, в эконом-классе еще может быть предметом обсуждения, понимается как обязательная. Например, штукатурка стен (причем качественная – «под маяки»). Поэтому жилье такого класса уже можно считать отделанным. Но не будем забывать, что в дорогих квартирах сразу после покупки начинается ремонт под руководством дизайнера. Делать какую-то более или менее значительную отделку в таком случае нецелесообразно. Сейчас разница между жильем эконом-класса и элитным только в качестве и стоимости материалов, использованных в строительстве.

О БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Также достаточно неопределенный термин. В эконом-классе базовой считается стяжка пола, наличие дверей и окон, отвечающих определенным требованиям. Иногда предусмотрена установка радиаторов отопления. В общем случае большинство коммуникаций подведены, образно говоря, ко входу в квартиру. То есть имеющиеся введены в эксплуатацию и опломбированы счетчики электроэнергии и автоматы-предохранители, счетчики с запорными вентилями воды и тепла. Все остальное покупатель должен делать за свой счет и по своему усмотрению.

Как и в случае с отделкой, ситуация с базовой комплектацией жилья высшего класса еще более расплывчата.

Вполне уверенно можем говорить, что базовая комплектация включает стены, стяжку пола, окна, двери, стойки с подведенными к квартиры коммуникациями. Например, в ЖК «Престиж Холл» в базовом уровне обработки недвижимости указывают информацию о входных дверях, материалах стен внешних, внутренних, межквартирных и санузловых, информацию относительно пола, потолка, высоты этажа, наружных оконных и дверных блоков, лоджии, систем отопления, вентиляции , водоснабжения, электроснабжения, канализации, «слаботочках».

Следует знать, что существует так называемая «карта технических решений по квартире». Этот документ или отдельным пунктом инвестиционного договора, или дополнительным соглашением к нему. В карточке указываются все элементы отделки и базовая комплектация будущей квартиры.

Нужно отнестись максимально ответственно к заполнению и согласования этого документа. Именно в нем детализированы и формализованы большинство параметров будущей покупки.

ПРИНИМАЕМ КВАРТИРУ: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Теперь представим, что дом готов. Инвестор приходит, чтобы принять свою квартиру и подписать соответствующий документ. На какие моменты нужно обратить внимание в первую очередь?

В первую очередь проверьте окна. Потому что их ставят сразу после того, как поднятый бетонный каркас, и заложены стены. При внутренних работах и утеплении фасадов существует множество шансов повредить окна.

Далее уделите внимание входной двери. Обязательно тщательно осмотрите замок, проверьте его работу. Хотя в 99% замки меняются или сразу после покупки, или после ремонта.

Если карточкой предусмотрена чистовая стяжка, проверьте ее горизонтальность с помощью ватерапаса.

Перейдем к электричеству и коммуникациям. Вполне возможно, что разводка электрическими проводами по квартире не делалась. Но в любом случае напряжение на входе в квартиру должно быть.

Обращаем внимание на счетчики. Они должны соответствовать типам, указанным в карточке техрешений, быть опломбированными и установленными в указанном месте.

В большинстве случаев застройщики обустраивают квартиры подключением к интернету. Выглядит это так – в жилье заводится необходим кабель. Владелец квартиры сам выберет провайдера и договорится с ним о подключении.

Итак, давайте сделаем небольшой итог. Понятие базовой комплектации и отделки на практике оказываются весьма расплывчатыми. Чтобы избежать конфликтных ситуаций на этапе приема квартиры, инвестор ответственно подойти к согласованию карточки технических решений при заключении инвестиционного договора. Этот документ представляет собой полную детализацию того, что должно быть в будущей квартире. Апеллируя к карточке технических решений, инвестор может потребовать от застройщика доработки жилья перед тем, как подписать акт приемки.