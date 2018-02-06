Испанский лоукост запустит новый рейс из Киева

С 27 марта 2018 года испанский лоукостер Vueling начинает осуществлять перелеты из аэропорта “Киев” (Жуляны) в Рим (Фиумичино). Рейсы будут отправляться дважды в неделю, во вторник и субботу из Киева, и в понедельник и пятницу из Рима в Киев.

Об этом KV стало известно из сообщения “Национального промышленного портала”.

Билеты можно будет приобрести по цене от 69 € в одну сторону. Билеты в два направления будут стоить от 139 €. В стоимость самых дешевых авиабилетов входит возможность провоза одной единицы ручной клади весом до 10 кг, а также маленькой сумки или портфеля с габаритами до 35х20х20 см.

Напомним, ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair появится в Украине в 2018 году. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявлял, что уже в январе должны были объявить о договоренностях.

Летом прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман высказал идею развития аэропорта “Гостомель”, и превращение его в базовый аэропорт для лоукостов – в том числе ирландского лоукост-перевозчика Ryanair.