По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (66,776 млн и 78,708 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (87 и 54). Максимальный курс продажи доллара 29,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,82-27,83 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на
На текущее время в Сервисе присутствует 141 активных заявок по доллару на сумму более 145, 484 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,8000 – 200
27,8200 – 10 000
27,8300 – 20 000
27,8300 – 200 000
27,8400 – 10 000
27,8400 – 20 000
27,8400 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.8963
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.8620
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
http://labs.finance.ua/dailycurrencycash/summary/view/usd
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