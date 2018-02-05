По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (66,776 млн и 78,708 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (87 и 54). Максимальный курс продажи доллара 29,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,82-27,83 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 141 активных заявок по доллару на сумму более 145, 484 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:29,7500 – 5 00028,1000 – 50027,8700 – 10 00027,8500 – 5 00027,8500 – 50027,8500 – 10 05027,8500 – 1 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8000 – 200

27,8200 – 10 000

27,8300 – 20 000

27,8300 – 200 000

27,8400 – 10 000

27,8400 – 20 000

27,8400 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.8963

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.8620

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

http://labs.finance.ua/dailycurrencycash/summary/view/usd