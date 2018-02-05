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Заказывайте карту Monobank через Finance.ua

Заказывайте карту Monobank через Finance.ua

У нас хорошие новости! Стильную кредитную карту от Monobank с выгодными условиями (бесплатный выпуск и обслуживание, кэшбек до 20% на определенные категории покупок, пополнение мобильного и коммунальные платежи – без комиссии) можно теперь оформить с помощью портала Finance.ua.

Всего несколько кликов – и вы владелец карты с кредитным лимитом до 100 тыс. гривен, льготным периодом до 62 дней, и низкой ежемесячной комиссией по кредиту.

Доставка карты лично в руки бесплатна!

ЗАКАЗАТЬ КАРТУ

Отметим, что специально для наших читателей редакция Finance.ua ранее лично протестировала возможности кредитной карты «Monobank». В нашем обзоре вы сможете узнать все подробности.

По материалам Finance.UA
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