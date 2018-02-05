Фискалы посчитали, сколько сняли штрафов с авто на еврономерах

На территории Украины якобы незаконно находятся более 246,4 тысячи авто с иностранной регистрацией, — сообщили в Государственной фискальной службе (ГФС).
В ведомстве рассказали, что в 2017 году в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, 209,6 тыс. из которых ввезли в режиме «транзита», почти 748,9 тыс. — в режиме «временного ввоза».
В ГФС отрапортовали, что по состоянию на 31 января 2018 г. на территории Украины в целом находилось почти 425,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.
«Из них с нарушением срока — более 246,4 тыс. авто. Из ввезенных в режиме «транзита» 100,9 тыс. авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, с нарушением срока пребывают более 82,2 тыс. Из 324 5 тыс. машин, ввезенных в режиме «временного ввоза», с нарушением срока — более 164,2 тыс.», — проинформировали фискалы.
Также в Службе указали на страны-члены ЕС, из которых в Украину завозилось больше всего транспортных средств: Польша — 110,7 тыс. авто, Литва — 51,7 тыс., Германия — 19,8 тыс., Болгария — 14,1 тыс. и Чехия -13,1 тыс..
«На протяжении 2017 г. таможнями ГФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины «нарушение сроков транзита» составлены 18 394 протокола, по которым применены 109,3 млн грн штрафов. По ст. 481 Таможенного кодекса «нарушение сроков временного ввоза» — 4360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн грн», — рассказали в ГФС.
То есть общая сумма штрафа составила 165,6 млн грн..
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.
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