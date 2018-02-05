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Активы самого мощного агрохолдинга Украины выставили на продажу

Активы самого мощного агрохолдинга Украины выставили на продажу

7 февраля на повторные торги выставляются права требования по кредитам юридических лиц, входящих в состав одного из крупнейших в Украине вертикально интегрированных аграрных холдингов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Активы ПАО «ВиЭйБи Банк» будут торговаться по стандартной модели английских аукционов (english forward) раз. Начальная цена реализации – 178,3 млн грн. В случае, если запланированный аукцион не состоится, в следующий раз активы будут выставлены на продажу уже по голландской модели (с 100% от общей задолженности в течение одного дня цена автоматически и пошагово максимально может снизиться до 20%). Если индивидуальная продажа не состоится – дальше активы будут торговаться в составе пула.

Одним лотом на торги выставлено права требования по 5 кредитам. Все заемщики – 5 связанных между собой компаний – занимаются выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур, и входят в состав одного из крупнейших в Украине вертикально интегрированных аграрных холдингов. По одной компании возбуждено дело о банкротстве, остальные заемщики ведут хозяйственную деятельность в сфере выращивания зерновых, бобовых и семян масличных культур. Зарегистрированы компании в разных регионах страны, в частности в Киевской, Херсонской, Сумской и Винницкой областях.

По материалам УБР
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