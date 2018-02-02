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Пузырь криптовалют начал лопаться: Bitcoin резко подешевел - Bloomberg

Пузырь криптовалют начал лопаться: Bitcoin резко подешевел - Bloomberg

Стоимость популярной криптовалюты впервые с прошлого ноября опустилась ниже 8 тысяч долларов.

В декабре Bitcoin достиг максимальной стоимости в размере 19,5 тысяч долларов после введения регулируемых фьючерсных контрактов в США. Но теперь криптовалюта потеряла половину своей цены из-за целой горы негативных новостей и сомнений относительно будущего индустрии электронных денег.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая об усилении регуляторных угроз в Индии, Южной Корее, Китае и США. Кроме того, стоимости Bitcoin навредила крупная кража на сумму 500 миллионов долларов с японской обменной платформы Coincheck Inc, а также рост страхов относительно манипуляции ценой. Недавно же Facebook запретил рекламировать на своем сайте криптовалюты.

Сегодня японские правоохранители устроили рейд в офисе Coincheck, конфисковав документы и компьютеры, которые фигурируют в качестве доказательств по делу по факту кражи, которая произошла неделю назад.

Аналитик Forextime Ltd Лукман Отунуга считает, что у Bitcoin серьезные проблемы. А дальнейшая потеря определенности из-за угрозы со стороны регуляторов может еще больше сократить аппетиты инвесторов.

Эксперт Roubini Macro Associates Нуриэль Роубини считает, что Bitcoin – “отец всех пузырей”. И его собственный мыльный пузырь начал лопаться.

По материалам Зеркало Недели
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