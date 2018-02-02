"Челноки" анонсировали блокирование трех пунктов пропуска на границе с Польшей

В субботу, 3 февраля, жители приграничья на восемь часов перекроют дороги минимум к трем пунктам пропуска на границе с Польшей. Речь идет о двух пунктах пропуска на Львовщине – Шегини и Рава-Русская и один на Волыни – Ягодин.

Акция продлится с 10:00 до 18:00.

Как сообщили организаторы, на акцию протеста выйдут люди, которые до сих пор недовольны законом о новом порядке пересечения границы. Также они отметили, что будут ходить по пешеходным переходам и каждые пятнадцать минут будут пропускать до границы по десять машин. И не скрывают, что таким образом хотят затруднить людям пересечение границы.

Справка Finance.ua: