Гройсман рассказал, у кого в 2018 году зарплата вырастет на 30%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, у кого из украинцев в 2018 году зарплата вырастет на 30%.

Так, по словам главы правительства, в 2018 году возрастет заработная плата работников сферы легкой промышленности. Рост зарплат в этой сфере промышленности может достигнуть 30%.

«В легкой промышленности нашей страны сейчас работает около 80 тысяч украинцев. Уровень их заработной платы составляет 70% от средней по промышленности. Таким образом, они получают на 30% меньше», — резюмировал премьер.

Глава правительства также отметил, что порядка 75% работников в сфере легкой промышленности – это женщины. Таким образом, выходит, что этих работников дискриминируют по зарплате по гендерному признаку.

Поэтому, в 2018 году Владимир Гройсман анонсировал рост зарплат в отрасли легкой промышленности на 30%.

Стоит отметить, что ранее правительство приняло решение о повышении заработных плат украинских учителей. По словам Владимира Гройсмана, в среднем педагоги будут получать на 1 500 гривен больше, чем раньше.

«Зарплату учителей должны повысить на 25%. Вместе с тем, надбавка за престижность составит 20% для всех учителей. А лучшие учителя будут получать надбавку на уровне 30%», — заявил премьер.

По его словам, таким образом, украинские педагоги в 2018 году будут получать заработную плату на уровне 6 500-8 500 гривен.